Григорий Сергеев назначен на должность Главного федерального инспектора по Саратовской области
6 августа 2019 года распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова Главным федеральным инспектором по Саратовской области официально назначен Григорий Сергеев, который до сегодняшнего дня занимал должность федерального инспектора по Нижегородской области и временно исполнял обязанности ГФИ по Саратовской области.
НАША СПРАВКА:
Сергеев Григорий Витальевич.
Родился 7 января 1982 года в г. Чебоксары.
В 2004 году окончил Волго-Вятскую академию госслужбы (Нижний Новгород) по специальности "Юриспруденция".
С 07.2004 – 10.2006 – ведущий специалист, главный специалист отдела государственной гражданской службы и кадров администрации Президента Чувашской Республики.
10.2006 – 02.2008 – консультант отдела государственной гражданской службы и кадров администрации Президента Чувашской Республики.
02.2008 – 08.2008 – заведующий сектором государственной гражданской службы отдела государственной гражданской службы и кадров администрации Президента Чувашской Республики.
08.2008 – 08.2009 – начальник отдела государственной гражданской службы Управления государственной гражданской службы и кадров администрации Президента Чувашской Республики.
08.2009 – 02.2012 – советник, главный советник департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
02.2012 – 07.2018 – федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
07.2018 – 08.2019 – федеральный инспектор по Нижегородской области.
08.2019 – по н/вр. – Главный федеральный инспектор по Саратовской области.