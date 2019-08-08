В сентябре в Саратове состоится III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол

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Его учредители и организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерство культуры Саратовской области и Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой.Фестиваль проводится с целью поддержки и развития любительских театров кукол регионов России, создания условий для творческого общения и обмена опытом любительских театров кукол, повышения профессионального уровня руководителей и участников театров, а также воспитания художественного вкуса зрителей, приобщения их к современным формам театрального искусства в жанре театра кукол.Участники фестиваля – детские, молодежные, взрослые и смешанные любительские театры кукол. В мероприятии примут участие коллективы из Воронежской, Новосибирской, Ростовской, Ивановской, Омской, Ленинградской, Саратовской областей, Республик Карелия и Удмуртия.Каждый коллектив представит спектакль в жанре театра кукол продолжительностью 40 минут или программу эстрадных миниатюр в жанре театра кукол около 20 минут.В рамках Фестиваля состоятся: пресс-конференция с членами жюри и организаторами Фестиваля, мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих деятелей культуры и искусства России с обсуждением просмотренных спектаклей, а также круглый стол по проблемам развития любительского искусства театра кукол.