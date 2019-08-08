На площадке СГТУ будет работать детский технопарк «Кванториум»
"Саратовский детский технопарк «Кванториум» будет функционировать на площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. как структурное подразделение Саратовского областного института развития образования.
Работу технопарка «Кванториум» будут курировать 12 отобранных наставников (педагогов дополнительного образования) – по 2 наставника на каждый квантум: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум и Хайтек-квантум. Обучать детей в кванториуме будут не только инженерному образованию, но и проектной работе, решению изобретательских и производственных задач.
Напомним, первый в регионе детский технопарк «Кванториум» откроется в этом году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.
«Каждый квантум будет иметь свою уникальность в исследованиях, а соответственно – и свое оборудование. Но самое главное в технической части кванториума – это создание единой автоматизированной системы оборудования, которая в дальнейшем будет помогать обучающимся в разработке проектов и инновационных технологий. В настоящее время проходят закупочные процедуры на оборудование», – рассказал руководитель саратовского детского технопарка «Кванториум» Игорь Некрасов.
Обучение в энерджиквантуме будет проводиться на основе учебно-методического комплекса альтернативной энергетики с топливными элементами, а также энергетики электромоделей транспортных средств с использованием не менее 4-х различных источников электроэнергии.
Промробоквантум будет включать учебный комплект на базе промышленного ангулярного манипуляционного робота. Комплект позволит конструировать кванторианцам модели промышленных робототехнических комплексов, а также мобильных роботов, обладающих повышенной грузоподъемностью, оснащенных манипуляционными и захватными устройствами.
VR/AR-квантум будет осуществлять работу с помощью полупрофессиональных и профессиональных шлемов виртуальной реальности. Они способны ввести в действие приложения виртуальной реальности (перемещение в прямоугольном пространстве с диагональю до 5 м). Для просмотра и тестирования AR приложений, управления коптерами и другими роботизированными устройствами квантум будет использовать профессиональные очки дополненной реальности. Разработка, просмотр и тестирование приложений виртуальной реальности будут вестись с помощью специализированных смартфонов и графических планшетов.
Хайтек-квантум станет высокотехнологичной лабораторией прототипирования, оснащенной 3D принтерами, фрезерными станками с ЧПУ, паяльным и другим современным оборудованием. Здесь можно изготовить любую деталь или устройство, начиная от статуэтки любимого персонажа и заканчивая электронным устройством.
Ученики IT-квантума познают функционирование информационных технологий при помощи модуля с интерактивной лабораторной платформой в среде IT и Телекоммуникации. Разработка проектной деятельности будет осуществляться на высокопроизводительной графической станции с набором технологий для быстрого прототипирования электронных устройств. При помощи специализированного программного обеспечения ученики кванториума смогут создавать собственные программы, мобильные приложения и базы.
Обучающиеся наноквантума смогут вести исследования на металлографическом микроскопе исследовательского класса. Микроскоп позволит кванторианцам проводить анализ микроструктур непрозрачных объектов, металлических деталей, фотошаблонов. Работу с высокими температурами поможет осуществить муфельная печь. Она предназначена для подготовки проб в химическом анализе, проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при высоких температурах", - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.