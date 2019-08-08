На площадке СГТУ будет работать детский технопарк «Кванториум»

просмотров: 106

Работу технопарка «Кванториум» будут курировать 12 отобранных наставников (педагогов дополнительного образования) – по 2 наставника на каждый квантум: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум и Хайтек-квантум. Обучать детей в кванториуме будут не только инженерному образованию, но и проектной работе, решению изобретательских и производственных задач.Напомним, первый в регионе детский технопарк «Кванториум» откроется в этом году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.«Каждый квантум будет иметь свою уникальность в исследованиях, а соответственно – и свое оборудование. Но самое главное в технической части кванториума – это создание единой автоматизированной системы оборудования, которая в дальнейшем будет помогать обучающимся в разработке проектов и инновационных технологий. В настоящее время проходят закупочные процедуры на оборудование», – рассказал руководитель саратовского детского технопарка «Кванториум» Игорь Некрасов.Обучение в энерджиквантуме будет проводиться на основе учебно-методического комплекса альтернативной энергетики с топливными элементами, а также энергетики электромоделей транспортных средств с использованием не менее 4-х различных источников электроэнергии.Промробоквантум будет включать учебный комплект на базе промышленного ангулярного манипуляционного робота. Комплект позволит конструировать кванторианцам модели промышленных робототехнических комплексов, а также мобильных роботов, обладающих повышенной грузоподъемностью, оснащенных манипуляционными и захватными устройствами.VR/AR-квантум будет осуществлять работу с помощью полупрофессиональных и профессиональных шлемов виртуальной реальности. Они способны ввести в действие приложения виртуальной реальности (перемещение в прямоугольном пространстве с диагональю до 5 м). Для просмотра и тестирования AR приложений, управления коптерами и другими роботизированными устройствами квантум будет использовать профессиональные очки дополненной реальности. Разработка, просмотр и тестирование приложений виртуальной реальности будут вестись с помощью специализированных смартфонов и графических планшетов.Хайтек-квантум станет высокотехнологичной лабораторией прототипирования, оснащенной 3D принтерами, фрезерными станками с ЧПУ, паяльным и другим современным оборудованием. Здесь можно изготовить любую деталь или устройство, начиная от статуэтки любимого персонажа и заканчивая электронным устройством.Ученики IT-квантума познают функционирование информационных технологий при помощи модуля с интерактивной лабораторной платформой в среде IT и Телекоммуникации. Разработка проектной деятельности будет осуществляться на высокопроизводительной графической станции с набором технологий для быстрого прототипирования электронных устройств. При помощи специализированного программного обеспечения ученики кванториума смогут создавать собственные программы, мобильные приложения и базы.Обучающиеся наноквантума смогут вести исследования на металлографическом микроскопе исследовательского класса. Микроскоп позволит кванторианцам проводить анализ микроструктур непрозрачных объектов, металлических деталей, фотошаблонов. Работу с высокими температурами поможет осуществить муфельная печь. Она предназначена для подготовки проб в химическом анализе, проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при высоких температурах", - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.