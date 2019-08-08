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В четвертый раз состоится межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»

Новости


В этом году межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина» пройдет на родине знаменитого художника Кузьмы Петрова-Водкина в четвертый раз.

С 11 по 24 августа 2019 года фестиваль в Хвалынске объединит три поколения художников - более 100 юных, молодых и именитых представителей изобразительного искусства из Саратовской области и 7 регионов страны (будут представлены Москва, Пенза, Ростов, Рязань, Самара, Ярославль, Ставрополь).

В пленэрах примут участие и проведут мастер-классы авторитетные представители художественной школы страны:

- народный художник России, действительный член Российской академии художеств, заведующий кафедрой Московской Государственной Художественно-Промышленной Академии имени С.Г. Строганова Евгений Ромашко,

- заслуженный художник России Владимир Мошников,

- представители Объединения художников Юга России «Колесо», Ставропольский край.

На фестиваль приглашены генеральный директор государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Софья Грачева, председатель президиума Фонда современного искусства Иван Демидов, вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, заслуженный художник России Константин Худяков.

Первая часть фестиваля откроется двумя творческими неделями художников. В этот период запланировано проведение круглых столов, мастер-классов именитых художников, творческих встреч, экскурсий.

Вторая заключительная часть пройдет 23 и 24 августа на территории Хвалынска. 23 августа состоится первый съезд потомков знаменитых хвалынцев «Восстановление родства», в котором примут участие родственники таких известных личностей как Радищев, Петров-Водкин, Карешнев и др.

24 августа в городском Дворце культуры для детской аудитории будет организован показ спектакля Саратовского академического театра юного зрителя им. Киселева «У ковчега в восемь».

В рамках празднования 100-летия краеведческого музея состоится открытие арт-объекта художников Фонда развития современного искусства, посвященного Даниилу Хармсу «Беседка Д. Хармса». Музей РОСИЗО представит гостям фестиваля цифровое искусство - арт-проект «Плотность пустоты» (Санкт-Петербург).

Также состоится открытие после реставрации залов картинной галереи имени Перова-Водкина и презентация выставки художников Творческого объединения «Колесо» (Ставропольский край).