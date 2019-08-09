В Саратове состоится 10-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2019»
C 8 по 9 августа в Саратове на экспериментальном поле Научно-исследовательского института сельского хозяйства «Юго-Востока» состоится 10-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2019».
Сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День Поля» – это главная региональная площадка для демонстрации новейших достижений агропромышленного комплекса. Церемония торжественного открытия выставки состоится 8 августа в 10.00.
По предварительным данным заявки на участие в сельскохозяйственной выставке подали более 150 компаний из 22 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Тульской области, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Башкортостана, Татарстана, Республики Беларусь, Турецкой Республики, Китайской Народной Республики.
Выставка, развёрнутая на площади более 180000 кв. м, будет включать в себя опытные посевные площади, демонстрационные площадки, открытую экспозицию техники и оборудования, конференц-залы, фудкорты и многое другое.