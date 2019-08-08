12,5 тысяч тонн мяса птицы произведено на саратовских предприятиях за первое полугодие 2019 года
В области действуют 12 птицеводческих предприятий, из них 8 птицефабрик яичного направления, 1 мясного и 3 племенных репродуктора (мясное направление).
За первое полугодие 2019 года птицефабриками произведено яиц – 241,1 млн штук (103%), мяса птицы – 12,5 тыс. тонн (на уровне прошлого года).
Крупнейшим производителем товарного яйца в области является птицеводческий холдинг ООО «Саратов-Птица», которыми производится более 60% товарного яйца в Саратовской области.
Производством мяса птицы в области занимается АО «Птицефабрика «Михайловская». Доля птицефабрики в общем объеме производства мяса птицы птицеводческими предприятиями области достигает 90%.
Производством племенного бройлерного яйца в области занимаются АО П3 «Царевщинский-2» Балтайского района, ООО «Возрождение-1» Татищевского и ООО «Заволжская птицефабрика» Краснокутского районов.