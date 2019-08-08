В Саратове в четвертый раз пройдет этап ЧР по пляжному футболу

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На песок специально построенного для соревнований стадиона вместимостью 1500 зрителей выйдут представители 8 сильнейших команд страны, чтобы окончательно распределить места в турнирной таблице и узнать, кто достоин выступить в Суперфинале (6 команд), который пройдет с 28 августа по 1 сентября в Самаре. Среди главных претендентов на участие в Суперфинале и хозяева этапа – саратовская «Дельта», являющаяся действующим серебряным призером чемпионата России.После двух сыгранных этапов в Москве и Санкт-Петербурге наш клуб располагается на пятом месте в таблице, имея в своем активе 15 очков (ЦСКА (Москва) – 0 очков, ЭЛМОНТ (Королев) - 6 очков, «Локомотив» (Москва) - 15 очков, «Спартак» (Москва) - 18 очков, «Крылья Советов» (Самара) - 21 очко, «Кристалл» (Санкт-Петербург) - 23 очка).Добавим, что Саратов уже в четвертый раз примет соревнования подобного уровня. До этого сильнейшие представители мирового пляжного футбола из Бразилии, Испании, Португалии, Италии, Швейцарии, Японии, Белоруссии, Украины и других стран приезжали в Саратов в 2016, 2017 и 2018 годах, причем в позапрошлом году нашему городу было впервые в истории доверено проведение Суперфинала турнира.Традиционно вход для зрителей на все матчи будет свободным.13 августа на стадионе пройдет пресс-конференция для журналистов (там же состоится аккредитация). Начало - в 16.00.