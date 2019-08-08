Саратовцы приглашаются принять участие в акции «Лето с пользой для здоровья!»

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Данное мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и реализуемого на территории нашего региона под контролем и при поддержке главы области Валерия Радаева. Организатором мероприятия выступает ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики». В акции примут участие специалисты Центра здоровья ГУЗ «СОЦМП», специалисты отделений профилактики ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 19», ГУЗ «Саратовская поликлиника № 16», ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района», ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».Для гостей торгово-развлекательного центра «ТАУ Галерея» будут работать мобильные медицинские комплексы (флюорограф, маммограф), также для жителей будет организована - скрининговая оценка состояния сердца на аппарате кардиовизор, измерение уровня насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра, определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе на аппарате смокелайзер, измерение артериального, внутриглазного давления, определение уровня глюкозы и холестерина крови, анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, консультация врачей онколога и терапевта.В 14.00 пройдет зарядка с инструктором по здоровому образу жизни Саратовского областного центра медицинской профилактики.Помимо этого, волонтеры ГБУ Регионального центра «Молодежь плюс» проведут анкетирование на знание основ здорового образа жизни.Приглашаем жителей принять участие в акции, СМИ – в информационном освещении мероприятий. Вход свободный. Начало в 13.00 (г. Саратов, ул. 3-я Дачная, ТРЦ «ТАУ Галерея»). Контактное лицо для представителей СМИ - Ирина Шварцкопф Игоревна (тел. 8-937-143-27-66.)