На фестивале в Духовницком выберут лучший праздничный пирог
10 августа в районном поселке Духовницкое пройдет фестиваль пирога.
Местом проведения именно этот район стал неслучайно – он славится изобилием используемых хозяйками кулинарных рецептов, которые передаются из поколения в поколение.
В этом году фестиваль состоится в третий раз. Его главным событием станет кулинарно-творческий конкурс «Лучший праздничный пирог», в ходе которого участники со всей области и соседних регионов представят на суд жюри свои кулинарные шедевры. Также гостей порадуют своим выступлением местные поэты, духовой оркестр, будут организованы выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, спортивные соревнования, детские развлекательные мероприятия, завершится праздник огненным шоу.