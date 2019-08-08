Работающим пенсионерам будет произведен перерасчет пенсий

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Согласно действующему законодательству ежегодно 1 августа работающим пенсионерам производится перерасчет размера страховой пенсии. Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями за прошедший год.В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии работающим пенсионерам носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, переведенных в пенсионные баллы.Таким образом, страховые пенсии про старости для работающих и неработающих пенсионеров увеличиваются по-разному. Для неработающих законом предусмотрена ежегодная индексация на определенный процент, устанавливаемый Правительством РФ, а для работающих – ежегодный перерасчет с 1 августа в зависимости от заработанных за предыдущий год страховых взносов.С 2016 года выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам.С 1 августа 2019 г. размер пенсий работающих пенсионеров пересчитан, исходя из количества «заработанных» баллов за 2018 год. Законодательством установлено максимальное количество баллов, которое может «заработать» за год продолжающий трудиться пенсионер - 3 балла.Напомним, перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер и касается получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Специально обращаться в территориальные органы ПФР для перерасчета пенсии не нужно.Так же напомним, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, прошедших за время его работы.Работающим пенсионерам возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере после увольнения с учетом «пропущенных» индексаций происходит спустя 3 месяца после увольнения. Причем эти месяцы будут компенсированы.К примеру, пенсионер уволится с работы в июле. В августе в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что он в июле еще числится работающим. В сентябре придет отчетность за август, в которой пенсионер уже не числится работающим. В октябре будет принято решение о возобновлении индексации. А в ноябре пенсионер получит полный размер пенсии и денежную разницу между прежним и новым ее размером за предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь.Если пенсионер вновь устроится на работу, то размер страховой пенсии ему уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню возобновления работы.Пенсионерам так же не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд РФ, чтобы сообщить о факте прекращения или возобновления работы. Эти сведения поступают в ПФР от работодателей.Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п., то о прекращении предпринимательской деятельности пенсионером ПФР информирует Федеральная налоговая служба.