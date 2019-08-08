Работающим пенсионерам будет произведен перерасчет пенсий
В Саратовской области проживает свыше 743 тысяч пенсионеров, 18,3% из них продолжают трудиться.
Согласно действующему законодательству ежегодно 1 августа работающим пенсионерам производится перерасчет размера страховой пенсии. Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями за прошедший год.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии работающим пенсионерам носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, переведенных в пенсионные баллы.
Таким образом, страховые пенсии про старости для работающих и неработающих пенсионеров увеличиваются по-разному. Для неработающих законом предусмотрена ежегодная индексация на определенный процент, устанавливаемый Правительством РФ, а для работающих – ежегодный перерасчет с 1 августа в зависимости от заработанных за предыдущий год страховых взносов.
С 2016 года выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам.
С 1 августа 2019 г. размер пенсий работающих пенсионеров пересчитан, исходя из количества «заработанных» баллов за 2018 год. Законодательством установлено максимальное количество баллов, которое может «заработать» за год продолжающий трудиться пенсионер - 3 балла.
Напомним, перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер и касается получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Специально обращаться в территориальные органы ПФР для перерасчета пенсии не нужно.
Так же напомним, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, прошедших за время его работы.
Работающим пенсионерам возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере после увольнения с учетом «пропущенных» индексаций происходит спустя 3 месяца после увольнения. Причем эти месяцы будут компенсированы.
К примеру, пенсионер уволится с работы в июле. В августе в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что он в июле еще числится работающим. В сентябре придет отчетность за август, в которой пенсионер уже не числится работающим. В октябре будет принято решение о возобновлении индексации. А в ноябре пенсионер получит полный размер пенсии и денежную разницу между прежним и новым ее размером за предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь.
Если пенсионер вновь устроится на работу, то размер страховой пенсии ему уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню возобновления работы.
Пенсионерам так же не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд РФ, чтобы сообщить о факте прекращения или возобновления работы. Эти сведения поступают в ПФР от работодателей.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п., то о прекращении предпринимательской деятельности пенсионером ПФР информирует Федеральная налоговая служба.