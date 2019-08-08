8 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
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Популярность хризотил-асбеста в Юго-Восточной Азии не снижается десятилетиями
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Популярность хризотил-асбеста в Юго-Восточной Азии не снижается десятилетиями

Новости
Популярность хризотил-асбеста в Юго-Восточной Азии не снижается десятилетиями


Ежегодно увеличивается объем импорта в страны Юго-Восточной Азии хризотилового волокна и готовой продукции из хризотил-асбеста. Неизменная популярность «горного льна» в течение многих десятилетий в Лаосе, Китае, Индии, Камбодже, Индонезии, Вьетнаме и других государствах объясняется уникальными природными свойствами природного минерала и более чем конкурентной ценой.

Строительные материалы из хризотила (кровля, фасадные плиты, трубы) отличаются надежностью, безопасностью, термоизолирующими и шумоизолирующими свойствами, устойчивостью к перепадам температуры и механическим повреждениям. Хризотиловое волокно имеет длительный срок службы (в среднем 50 лет и более), не плавится, не выделяет вредных паров, не горит. Работа с фасадными плитами, сайдингом и кровлей из хризотила не требует специальных навыков – необходимо лишь соблюдать установленные правила при монтаже. Огромное преимущество – доступная стоимость хризотиловой продукции. Она значительно ниже любых синтетических аналогов.

Хризотил в странах Юго-Восточной Азии активно используется при возведении как дешевого и доступного, так и премиум-жилья частными строительными корпорациями и компаниями, действующими в рамках государственных программ.