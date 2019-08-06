В кинозале «На Рижской» состоится обучающий семинар «Основные приемы видеомонтажа»
14 августа 10.00 в кинозале «На Рижской» состоится обучающий семинар «Основные приемы видеомонтажа» для юных киноавторов, руководителей любительских киностудий и кружков, а также методистов муниципальных киновидеоцентров.
Регистрация участников - в 09.30.
Предварительные заявки необходимо направить в срок до 17.00 12 августа на электронную почту metod-sarkvc@mail.ru. Количество мест ограничено.
В программе семинара предусмотрено две составляющих: вводная теоретическая часть и практические занятия под руководством специалистов технического отдела киновидеоцентра, направленные на изучение базовых приемов видеомонтажа в специализированной программе.
Кроме этого, участники семинара вместе со специалистами областного киновидеоцентра разберут и проанализируют один из фильмов Vоткрытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».
Подробнее о программе мероприятия - на сайте областного киновидеоцентра http://www.sarkvc.ru/2019/08/06/raznoe/14-avgusta-v-kinozale-na-rizhskoj-sostoitsya-obuchayushhij-seminar.html
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.