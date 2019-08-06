В Областной универсальной научной библиотеке состоится мероприятие «Зодчий новой России»

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Встреча пройдет в рамках программы клуба любителей искусства «Вдохновение». Приглашаются все, кто интересуется историей архитектуры и стилем модерн.Фёдор Осипович Шехтель – русский архитектор, живописец и график, сценограф. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве, принадлежал к числу тех великих архитекторов, творчество которых было работой настоящего гениального художника. Он не только умел хорошо и крепко строить, удобно организовывать жизнь своих заказчиков, зодчий, тесно сотрудничая с мастерами изобразительных искусств, создавал увлекательные, яркие, неповторимые художественные миры, используя витражи и мозаику, превращая архитектурные элементы в скульптуру, стремился привлечь в свои произведения все виды и жанры художественной культуры. По его проектам возводили типографии и особняки, доходные дома и магазины, гостиницы и дачи. Только в Москве было построено более 60 зданий – Ярославский вокзал и типография «Утро России», особняк Степана Рябушинского на Малой Никитской и здание Московского художественного театра им. А. П. Чехова.На сегодняшний день известно о более чем 210 архитектурных работах зодчего, большинство из которых были разработаны и осуществлены в Москве и Подмосковье. Около 86 возведённых по проектам Ф. О. Шехтеля сооружений сохранились. Большинство из сохранившихся построек находятся под охраной государства в качестве объектов культурного наследия.Фёдор Осипович Шехтель занял достойное место в пантеоне русской архитектуры. Он был почётным членом архитектурных обществ Лондона, Парижа, Варшавы, Глазго и Рима, представлял Россию на международных конгрессах архитекторов в Вене (1908) и Риме (1912). Кавалер орденов св. Анны и св. Станислава.Мероприятие будет сопровождаться показом слайдов с изображением зданий, созданных по проектам Ф. О. Шехтеля.