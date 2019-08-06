В Саратове пройдёт международный фестиваль «Палитра ремесел»

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Жителям и гостям города представится возможность полезно и интересно провести городские выходные со своими близкими. Мероприятие организовано «Палатой ремесел Саратовской области» при поддержке минэкономразвития области, региональной ТПП и городской администрации.На фестивале свои работы представят более 250 мастеров-ремесленников из Казахстана и 18 регионов России. Продемонстрируют свои таланты в сфере народно-художественных промыслов и ремесел как индивидуальные предприниматели, так и мастера - частные лица. Основные мероприятия фестиваля пройдут на ул. Волжской и ул. Октябрьской до набережной Космонавтов.В этом году для гостей, помимо выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов и галереи художников, будут работать интерактивные площадки. Саратовцы смогут поучаствовать в работе кузниц, мастер-классах, развивающих и настольных играх, увидят барбер-шоу и театрализованный показ мод. Также в программе праздника – концерты и фаер-шоу. Будут работать фотозоны и зоны фуд-корта.