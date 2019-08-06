В минувшие сутки в регионе произошло четыре пожара.

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Вчера в 11.39 на пульт «01» города Маркс поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме на ул. Ягодной. Горела пристройка на площади 35 квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.В 20.37 в Озинках поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме на ул. Куйбышевской. Площадь пожара составила 200 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.В Марксе в 22.19 начался пожар в неэксплуатируемом здании в селе Подлесное. Площадь пожара составила 600 "квадратов". На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.6 августа в 04.14 на пульт «01» города Энгельса поступил сигнал о пожаре в мусоросборнике на ул. Маршала Василевского. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.