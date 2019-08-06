6 августа 2019 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 06 августа
В кинозале «На Рижской» состоится обучающий семинар «Основные приемы видеомонтажа»
16:09 | 06 августа
В Областной универсальной научной библиотеке состоится мероприятие «Зодчий новой России»
15:18 | 06 августа
В Саратове пройдёт международный фестиваль «Палитра ремесел»
14:30 | 06 августа
В минувшие сутки в регионе произошло четыре пожара
13:38 | 06 августа
В Саратовской области окажут бесплатную юридическую помощь семьям в трудной жизненной ситуации
12:47 | 06 августа
В Саратовской области ликвидировано два очага бешенства
11:39 | 06 августа
Август в Саратовской области - пора фестивалей
10:43 | 06 августа
Около сорока литров крови сдали саратовцы в "Субботу доноров"
09:58 | 06 августа
Более трех тысяч посетителей побывали на динамических выставках в честь Дня железнодорожника
09:15 | 06 августа
В спартакиаде машиностроителей Саратовской области примут участие порядка трехсот человек
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В минувшие сутки в регионе произошло четыре пожара

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло четыре пожара

В минувшие сутки в регионе произошло четыре пожара.

Вчера в 11.39 на пульт «01» города Маркс поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме на ул. Ягодной. Горела пристройка на площади 35 квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.

В 20.37 в Озинках поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме на ул. Куйбышевской. Площадь пожара составила 200 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

В Марксе в 22.19 начался пожар в неэксплуатируемом здании в селе Подлесное. Площадь пожара составила 600 "квадратов". На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.

6 августа в 04.14 на пульт «01» города Энгельса поступил сигнал о пожаре в мусоросборнике на ул. Маршала Василевского. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.