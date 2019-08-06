6 августа 2019 ВТОРНИК
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12:47 | 06 августа
В Саратовской области ликвидировано два очага бешенства
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В Саратовской области ликвидировано два очага бешенства

Новости


С 1 августа отменен карантин по бешенству животных на части территории Саратова и в районном поселке Татищево.

В рамках проведения мероприятий по ликвидации очагов ветеринарные специалисты провели подворные обходы с целью выявления больных особей. Выполнили вынужденную вакцинацию восприимчивого поголовья. Привито около 540 домашних и сельхозживотных.

Меры были направлены на предотвращение распространения инфекции из очага.

С момента отмены карантина на указанных территориях разрешен ввоз и вывоз животных.