В Саратовской области ликвидировано два очага бешенства
С 1 августа отменен карантин по бешенству животных на части территории Саратова и в районном поселке Татищево.
В рамках проведения мероприятий по ликвидации очагов ветеринарные специалисты провели подворные обходы с целью выявления больных особей. Выполнили вынужденную вакцинацию восприимчивого поголовья. Привито около 540 домашних и сельхозживотных.
Меры были направлены на предотвращение распространения инфекции из очага.
С момента отмены карантина на указанных территориях разрешен ввоз и вывоз животных.