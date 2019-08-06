6 августа 2019 ВТОРНИК
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17:00 | 06 августа
В кинозале «На Рижской» состоится обучающий семинар «Основные приемы видеомонтажа»
16:09 | 06 августа
В Областной универсальной научной библиотеке состоится мероприятие «Зодчий новой России»
15:18 | 06 августа
В Саратове пройдёт международный фестиваль «Палитра ремесел»
14:30 | 06 августа
В минувшие сутки в регионе произошло четыре пожара
13:38 | 06 августа
В Саратовской области окажут бесплатную юридическую помощь семьям в трудной жизненной ситуации
12:47 | 06 августа
В Саратовской области ликвидировано два очага бешенства
11:39 | 06 августа
Август в Саратовской области - пора фестивалей
10:43 | 06 августа
Около сорока литров крови сдали саратовцы в "Субботу доноров"
09:58 | 06 августа
Более трех тысяч посетителей побывали на динамических выставках в честь Дня железнодорожника
09:15 | 06 августа
В спартакиаде машиностроителей Саратовской области примут участие порядка трехсот человек
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Август в Саратовской области - пора фестивалей

Новости
Август в Саратовской области - пора фестивалей

В начале месяца, 3 августа, уже в третий раз прошел фестиваль «Аткарские розы». Его изюминкой стали конкурс-дефиле «Магия роз», а также мастер-классы по черенкованию, посадке и уходу за розами от местных любителей цветов.

Через неделю, 10 августа с. Духовницкое приглашает гостей на фестиваль пирога, где можно будет увидеть самый большой пирог в регионе, а также кулинарные изделия, приготовленные по редким рецептам. В ходе мероприятия будут работать выставки изделий декоративно-прикладного искусства, местных товаропроизводителей и фотовыставка.

Марксовский фестиваль «Хлебная пристань», запланированный на 17 августа, посвящается главному русскому угощению – хлебу. В его программе – парад хлеборобов и трудовых коллективов сельхозпредприятий Марксовского района. Помимо посещения развлекательных площадок, гости праздника могут познакомиться с традициями и культурой региона, а также отведать блюда национальной кухни.

Еще одно событие середины августа - II летний межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Он состоится на центральной пешеходной зоне Саратова – ул. Волжской. На фестивале будут продемонстрированы уникальные авторские работы мастеров со всей России. Возможность посмотреть их предоставится с 16 по 18 августа.

А 19 августа в Хвалынске, на родине художника, стартует IV всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина». В фестивале примут участие художники, представляющие различные изобразительные школы регионов России. По итогам пленэров пройдёт масштабная выставка.

В конце месяца, 24 августа, будут организованы сразу три мероприятия: фестивали подсолнуха (г. Ершов), «Багаевские яблочки» (с. Усть-Курдюм) и медовый праздник «Балы-тау» (с. Балтай).