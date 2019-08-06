Август в Саратовской области - пора фестивалей

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Через неделю, 10 августа с. Духовницкое приглашает гостей на фестиваль пирога, где можно будет увидеть самый большой пирог в регионе, а также кулинарные изделия, приготовленные по редким рецептам. В ходе мероприятия будут работать выставки изделий декоративно-прикладного искусства, местных товаропроизводителей и фотовыставка.Марксовский фестиваль «Хлебная пристань», запланированный на 17 августа, посвящается главному русскому угощению – хлебу. В его программе – парад хлеборобов и трудовых коллективов сельхозпредприятий Марксовского района. Помимо посещения развлекательных площадок, гости праздника могут познакомиться с традициями и культурой региона, а также отведать блюда национальной кухни.Еще одно событие середины августа - II летний межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Он состоится на центральной пешеходной зоне Саратова – ул. Волжской. На фестивале будут продемонстрированы уникальные авторские работы мастеров со всей России. Возможность посмотреть их предоставится с 16 по 18 августа.А 19 августа в Хвалынске, на родине художника, стартует IV всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина». В фестивале примут участие художники, представляющие различные изобразительные школы регионов России. По итогам пленэров пройдёт масштабная выставка.В конце месяца, 24 августа, будут организованы сразу три мероприятия: фестивали подсолнуха (г. Ершов), «Багаевские яблочки» (с. Усть-Курдюм) и медовый праздник «Балы-тау» (с. Балтай).