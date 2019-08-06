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Около сорока литров крови сдали саратовцы в "Субботу доноров"

Новости
Около сорока литров крови сдали саратовцы в "Субботу доноров"

В минувшую субботу, 03 августа, в Саратове состоялась акция «Суббота доноров», направленная на пропаганду донорского движения и развития добровольного донорства среди населения региона.

Подобные мероприятия проводятся по всей стране 4-5 раз в год, как правило, в период наименьшей донорской активности (новогодние праздники, перед Первомаем, в августе и перед Новым годом). ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови», помимо будних дней и участия во всероссийской акции, открывает свои двери для доноров каждую первую субботу месяца.

Всего 3 августа в акции приняли участие 85 человек, которые сдали около 40 литров крови. Минздрав области напоминает, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг. Более подробную информацию можно найти на сайте Центра крови - https://bloodsar.ru/.

Следующая «Суббота доноров» состоится 07 сентября.