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Безопасность дорожного движения повышается благодаря технологиям БЛ ГРУПП

Новости
Безопасность дорожного движения повышается благодаря технологиям БЛ ГРУПП


Не так давно глава государства Владимир Путин заострил внимание на важности обеспечения безопасности дорожного движения в России. По его словам, она во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе — от их освещенности. В связи с этим, президент поручил принять программы по строительству и реконструкции региональных трасс до 2024 года.

Одной из ключевых задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал поиск решений для искусственного энергоэффективного освещения (https://www.bl-g.ru/production/), позволяющих снизить затраты на электроэнергию, строительство, и в целом на содержание всей осветительной сети. Вполне логично, что это поспособствует снижению количества ДТП.

Отечественным светотехническим лидером является корпорация МСК «БЛ ГРУПП». Под эгидой нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ею используются собственные комплексные интеллектуальные светотехнические решения. Они позволяют эффективно повышать безопасность движения на автодорогах, магистралях и в тоннелях.

С 10 по 13 сентября МСК «БЛ ГРУПП» примет участие в выставке Interlight Moscow 2019. В ее рамках она представит комплексные решения для освещения объектов дорожной инфраструктуры ТМ GALAD и для освещения тоннелей — GALAD Атлант LED и светильники серии DPR торговой марки boos.