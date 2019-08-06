Безопасность дорожного движения повышается благодаря технологиям БЛ ГРУПП
Не так давно глава государства Владимир Путин заострил внимание на важности обеспечения безопасности дорожного движения в России. По его словам, она во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе — от их освещенности. В связи с этим, президент поручил принять программы по строительству и реконструкции региональных трасс до 2024 года.
Одной из ключевых задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал поиск решений для искусственного энергоэффективного освещения (https://www.bl-g.ru/production/), позволяющих снизить затраты на электроэнергию, строительство, и в целом на содержание всей осветительной сети. Вполне логично, что это поспособствует снижению количества ДТП.
Отечественным светотехническим лидером является корпорация МСК «БЛ ГРУПП». Под эгидой нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ею используются собственные комплексные интеллектуальные светотехнические решения. Они позволяют эффективно повышать безопасность движения на автодорогах, магистралях и в тоннелях.
С 10 по 13 сентября МСК «БЛ ГРУПП» примет участие в выставке Interlight Moscow 2019. В ее рамках она представит комплексные решения для освещения объектов дорожной инфраструктуры ТМ GALAD и для освещения тоннелей — GALAD Атлант LED и светильники серии DPR торговой марки boos.