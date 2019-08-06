Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

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В городском парке Саратова прошёл благотворительный забег «Достигая цели!». Третий год подряд в рамках празднования Дня железнодорожника Приволжская железная дорога совместно с Благотворительным фондом «Русфонд» и при поддержке банка «ВТБ» организуют забег, все средства от участия в котором передаются в «Русфонд» на лечение детей, нуждающихся в помощи.В этом году необходимые средства, собранные в полном объеме, перечислены на лечение Дениса Сотникова, которому поставлен диагноз "Туберозный склероз, структурная генетическая мультифокальная эпилепсия», деньги пойдут на покупку лекарств для ребенка.Соревнования проводились на трёх дистанциях: 500, 1520 и 5000 метров. Победители забегов, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой возрастной категории, получили медали и призы. Всем финишировавшим вручили памятные сувениры.Для гостей мероприятия, пришедших поддержать бегунов, была организована развлекательная программа. Дети играли с аниматорами, а взрослые соревновались на спортивных площадках парка «Лукоморье». На сцене «Ракушка» выступали танцевальные и вокальные коллективы Саратова и Саратовской области.