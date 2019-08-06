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Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом
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Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

Новости / Общество
Более 700 человек приняли участие в благотворительном забеге и свыше 500 000 рублей было собрано на оплату лечения Дениса Сотникова из Базарного Карабулака.

Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

В городском парке Саратова прошёл благотворительный забег «Достигая цели!». Третий год подряд в рамках празднования Дня железнодорожника Приволжская железная дорога совместно с Благотворительным фондом «Русфонд» и при поддержке банка «ВТБ» организуют забег, все средства от участия в котором передаются в «Русфонд» на лечение детей, нуждающихся в помощи.

Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

В этом году необходимые средства, собранные в полном объеме, перечислены на лечение Дениса Сотникова, которому поставлен диагноз "Туберозный склероз, структурная генетическая мультифокальная эпилепсия», деньги пойдут на покупку лекарств для ребенка.

Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

Соревнования проводились на трёх дистанциях: 500, 1520 и 5000 метров. Победители забегов, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой возрастной категории, получили медали и призы. Всем финишировавшим вручили памятные сувениры.

Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

Для гостей мероприятия, пришедших поддержать бегунов, была организована развлекательная программа. Дети играли с аниматорами, а взрослые соревновались на спортивных площадках парка «Лукоморье». На сцене «Ракушка» выступали танцевальные и вокальные коллективы Саратова и Саратовской области.
Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом
Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегомЖелезнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом
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