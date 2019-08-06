Этнографический музей приглашает саратовцев весело и интересно провести август

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"Саратовский этнографичеcкий музей приглашает вас весело и интересно провести время в залах музея. Для вас приготовили летнюю программу, которая предлагает отправиться в увлекательное путешествие по страницам народной истории нашего края.Вы станете участником веселых игровых действ, сможете почувствовать себя музейным художником или народным музыкантом, познакомиться с обычаями и бытом народов Саратовского Поволжья, узнать множество народных пословиц, забав, скороговорок и загадок.Прогулка по старинному доходному дому поможет вам проникнуть в тайны усадьбы и познакомиться с её известными жильцами.Внимание! Работает кинозал музея с интересными мультфильмами и любимым кино. Приятным дополнением станет трансляция записи концертов именитых саратовских гармонистов.Ждём вас со вторника по воскресенье в часы, указанные в афише.Желательна предварительная запись по телефону 73-58-80.Только в летние месяцы для участников музейной программы льготные билеты на все мероприятия – 70 рублей + входной билет по прейскуранту", - сообщает пресс-служба музея.