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Этнографический музей приглашает саратовцев весело и интересно провести август

Новости
Этнографический музей приглашает саратовцев весело и интересно провести август

Саратовский этнографичеcкий музей приглашает жителей города на летнюю программу "Я поведу тебя в музей".

"Саратовский этнографичеcкий музей приглашает вас весело и интересно провести время в залах музея. Для вас приготовили летнюю программу, которая предлагает отправиться в увлекательное путешествие по страницам народной истории нашего края.

Вы станете участником веселых игровых действ, сможете почувствовать себя музейным художником или народным музыкантом, познакомиться с обычаями и бытом народов Саратовского Поволжья, узнать множество народных пословиц, забав, скороговорок и загадок.

Прогулка по старинному доходному дому поможет вам проникнуть в тайны усадьбы и познакомиться с её известными жильцами.

Внимание! Работает кинозал музея с интересными мультфильмами и любимым кино. Приятным дополнением станет трансляция записи концертов именитых саратовских гармонистов.

Ждём вас со вторника по воскресенье в часы, указанные в афише.

Желательна предварительная запись по телефону 73-58-80.

Только в летние месяцы для участников музейной программы льготные билеты на все мероприятия – 70 рублей + входной билет по прейскуранту", - сообщает пресс-служба музея.