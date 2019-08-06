Саратовские предприниматели могут принять участие в бизнес-миссии в Липецк
Центр поддержки предпринимательства Саратовской области организует бизнес-миссию предпринимателей в Липецкую область. Визит делегации региона запланирован на 27-28 августа 2019 года.
Бизнес-миссия организуется с целью укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Саратовской и Липецкой областей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Во время визита делегации предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Липецке, деловые встречи и В2В переговоры. Подробная программа бизнес-миссии будет сформирована по результатам рассмотрения заявок потенциальных участников. Транспортные и организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области.
Для участия в бизнес-миссии необходимо пройти регистрацию. Заявки принимаются до 9 августа.
Дополнительная информация по телефону: (8452) 24-54-78 (доб. 134).