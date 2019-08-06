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Саратовские предприниматели могут принять участие в бизнес-миссии в Липецк

Новости


Центр поддержки предпринимательства Саратовской области организует бизнес-миссию предпринимателей в Липецкую область. Визит делегации региона запланирован на 27-28 августа 2019 года.

Бизнес-миссия организуется с целью укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Саратовской и Липецкой областей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Во время визита делегации предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Липецке, деловые встречи и В2В переговоры. Подробная программа бизнес-миссии будет сформирована по результатам рассмотрения заявок потенциальных участников. Транспортные и организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области.

Для участия в бизнес-миссии необходимо пройти регистрацию. Заявки принимаются до 9 августа.

Дополнительная информация по телефону: (8452) 24-54-78 (доб. 134).