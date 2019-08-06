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Отдыхающие в ДОЛ Саратовской области повышают бюджетную грамотность
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Отдыхающие в ДОЛ Саратовской области повышают бюджетную грамотность

Новости


Во время летних каникул в детских учреждениях Саратовской области проходят образовательно-просветительские мероприятия по бюджетной грамотности, дающие начальные знания, которые затем можно закрепить в процессе школьного курса.

Так, в июне – июле мероприятия прошли на базе детского загородного лагеря «Огонек» и детского оздоровительного центра «Ровесник» Марксовского района, муниципального бюджетного учреждения «Базарно-Карабулакский оздоровительный комплекс «Ласточка»», детских оздоровительно-образовательных центров «Мечта» и «Романтик».

Ведущие тьюторы по бюджетной грамотности познакомили школьников с понятием «бюджет», его видами и способами формирования его доходной и расходной частей. В конце каждого мероприятия дети с удовольствием изображали в виде рисунка полученную информацию.