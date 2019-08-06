Отдыхающие в ДОЛ Саратовской области повышают бюджетную грамотность
Во время летних каникул в детских учреждениях Саратовской области проходят образовательно-просветительские мероприятия по бюджетной грамотности, дающие начальные знания, которые затем можно закрепить в процессе школьного курса.
Так, в июне – июле мероприятия прошли на базе детского загородного лагеря «Огонек» и детского оздоровительного центра «Ровесник» Марксовского района, муниципального бюджетного учреждения «Базарно-Карабулакский оздоровительный комплекс «Ласточка»», детских оздоровительно-образовательных центров «Мечта» и «Романтик».
Ведущие тьюторы по бюджетной грамотности познакомили школьников с понятием «бюджет», его видами и способами формирования его доходной и расходной частей. В конце каждого мероприятия дети с удовольствием изображали в виде рисунка полученную информацию.