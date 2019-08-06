Продолжается прием заявок на участие в Международном молодёжном фестивале-конкурсе вокального искусства "Русский бас"
Продолжается прием заявок на участие в Международном молодёжном фестивале-конкурсе вокального искусства «РУССКИЙ БАС», который будет проходить при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором фестиваля выступает «Культурный фонд Льва Лещенко».
На фестиваль приглашаются талантливая творческая молодёжь в возрасте 18-35 лет, а также студенты профильных образовательных организаций и высших учебных заведений, филармонические артисты и солисты театров.
Новый молодёжный фестиваль-конкурс будет способствовать повышению интереса зрителей к сугубо мужскому вокальному жанру, заложенному такими мастерами как Федор Шаляпин, Борис Штоколов, Александр Ведерников. Он направлен на выявление молодых талантов, знакомство их с отечественной певческой школой и формирование из победителей фестиваля-конкурса коллектива, который займется популяризацией и продвижением классической и эстрадной музыки в данном голосовом регистре.
Прием заявок осуществляется на электронную почту проекта festival.bas@yandex.ru до 1 сентября 2019 года. Подробная информация на официальном сайте: http://www.русскийбас.рф