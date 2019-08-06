Обнародована программа 28-го Международного органного фестиваля

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Впервые в Саратове выступят финн Вилле Урпонен из Турку, Торстен Маус, Андреас Кавелиус и Франц Хаук из Германии.Все органисты для саратовского фестиваля наряду с сольной программой готовят и ансамблевые пьесы для выступления с ведущими российскими солистами, джазовыми ансамблями и хорами.Саратовский эксклюзивный проект благотворительных концертов «Орган – в подарок детям» для детей-сирот и воспитанников коррекционных школ области не оставил равнодушным ни одного участника Фестиваля. Ежемесячные совместные выступления европейских органистов запланированы Детской школой искусств № 8 в ансамблях с солистами и творческими коллективами Саратовской и Пензенской областей. 14й год Проект реализуется при поддержке Председателя Общественного Совета при Министерстве образования области С.В. Саратовского и Ректора Саратовской государственной консерватории А.Г. Занорина.18 сентября фестиваль откроет «звёздный дуэт» выдающегося мультиинструменталиста Франциса Видила (Версаль) и виртуозного саксофониста, дудукиста Сергея Бельгисова (сочи) в шоу-программе «Джаз по-французски - 2».19 октября в программе «Орган&Вокал» Почётный член Лондонской королевской академии музыки, профессор Колин Эндрюс (Великобритания) выступит в ансамбле с Заслуженным артистом республики Коми, ведущим солистом оперной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета Михаилом Журковым.21 ноября профессор Академии музыки им. Яна Сибелиуса, директор Органного фестиваля в г. Турку Вилле Урпонен (Финляндия) и профессор Саратовской консерватории Сергей Нестеров (скрипка) представят программе «От Вивальди до Гершвина».24 декабря в вечер католического Рождества лауреат 7 международных конкурсов Мария Блажевич (орган), джазовое трио и детские хоры выступят в праздничной программе «Рождество по-европейски».13 января с новогодней программой «Старый Новый год» выступит любимая саратовцами профессор Лидия Ксяшкевич (Страсбург, Франция), виртуозные скрипачи, лауреаты международных конкурсов Камилла и Месроп Бадалян и хоры.30 января в программе «Орган Амстердама». Главный органист кафедрального собора Oude Kerk и университетов Vriye и Verden-an-Monnikendam, профессор Амстердамской консерватории Хенк Верхоэф и заслуженный артист Республики Коми, ведущий солист оперной труппы Чувашского Государственного театра оперы и балета Михаил Журков исполнят программу «Бах&Пьяццолла».27 февраля программу «Орган идёт в Голливуд» исполнит известный европейский джазовый органист, главный органист кафедрального собора Святого Петра в г. Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки Торстен Маус.21 марта профессор Гамбургской высшей школы Андреас Кавелиус (Германия) исполнит программу «Вечная музыка И.С. БАХА».7 апреля на Фестивале – ведущий голландский органист, профессор Амстердамской консерватории Тео Йеллема (Нидерланды).25 июня завершит Фестиваль главный органист кафедрального собора г. Ингольштадт Франц Хаук (Германия).