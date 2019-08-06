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Саратовское отделение ПФР отчиталось о результатах работы с начала 2019 года

Новости
Саратовское отделение ПФР отчиталось о результатах работы с начала 2019 года

Саратовское отделение ПФР отчиталось о результатах работы с начала 2019 года.

С начала 2019 года в Саратовской области было назначено 11,5 тысяч пенсий. Половина назначений пришлась на страховую пенсию по старости – самый распространенный вид пенсии, как в целом в России, так и в нашем регионе – 50, 3 % от общего количества.

Всего же по последним данным в области насчитывается 743971 получатель пенсии (18,3 % - работающие). Получателей страховых пенсий по старости – 641469 граждан. Средний размер этого вида пенсий составляет 13553,73 руб.

Более 2 тысячам саратовцев выплачивают две пенсии. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы и родители погибших военнослужащих, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Средний размер пенсий этих категорий граждан составляет 29728,02 руб.

Более 173 тысяч жителей региона получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Это инвалиды, ветераны и некоторые другие категории граждан. Средний размер ЕДВ по области составляет 2505,48 руб.

В целом, за первое полугодие 2019 года на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат Отделением ПФР было перечислено почти 57,2 миллиарда рублей.