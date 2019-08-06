Осенью 2019 года в Саратове начнется реализация десяти проектов молодежи

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«В этом году мы побили все рекорды по грантам, что может говорить о том, что эксперты смогли найти ту уникальность, ту необходимость обществу, которую молодежь представила на защите своих идей», - отметила заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая.Команда саратовской области принимала участие в 10 направлениях форума. Среди них социальная работа, культура, спорт, патриотическое воспитание, сельское хозяйство, инклюзивное образование.По словам спикеров, первое полугодие оказалось продуктивным для региона. Молодежь участвовала во всех конкурсах и привлекла в регион около 44 млн рублей по грантам.Благодаря инициативам молодежи в Саратове отреставрируют и откроют купеческую усадьбу, организуют театральную постановку по рассказам участников Великой Отечественной войны, а также займутся повышением уровня экологического воспитания населения.