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Осенью 2019 года в Саратове начнется реализация десяти проектов молодежи
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Осенью 2019 года в Саратове начнется реализация десяти проектов молодежи

Новости


В рамках ежегодного молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» 10 проектов саратовской молодежи получили поддержку двух грантовых конкурсов и партнеров форума.

«В этом году мы побили все рекорды по грантам, что может говорить о том, что эксперты смогли найти ту уникальность, ту необходимость обществу, которую молодежь представила на защите своих идей», - отметила заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая.

Команда саратовской области принимала участие в 10 направлениях форума. Среди них социальная работа, культура, спорт, патриотическое воспитание, сельское хозяйство, инклюзивное образование.

По словам спикеров, первое полугодие оказалось продуктивным для региона. Молодежь участвовала во всех конкурсах и привлекла в регион около 44 млн рублей по грантам.

Благодаря инициативам молодежи в Саратове отреставрируют и откроют купеческую усадьбу, организуют театральную постановку по рассказам участников Великой Отечественной войны, а также займутся повышением уровня экологического воспитания населения.