На обложке нового номера FHM Австралия — красавица Алиса Лобанова!
Российская модель, бизнес-леди Алиса Лобанова вновь заставляет говорить о себе Рунет. После успеха в нашумевших видеоклипах Филиппа Киркорова «Ибица» и «Стеснение пропало» она взрывает медийное пространство съемками для развлекательного журнала FHM (For Him Magazine) Австралия.
Тематика августовского номера журнала FHM Австралия — «Спортивный шик», Специально для российской красавицы стилист подобрал дизайнерские модели купальников, которые выгодно подчеркнули ее великолепную спортивную фигуру. В интервью для FHM Австралия Алиса Лобанова поделилась секретами того, как она поддерживает свою фигуру, а также рассказала о важности сбалансированного питания и диетах.
Напомним, что журнал FHM Австралия издается с 1985 года. С февраля его владельцем является знаменитая немецкая компания Bauer Media Group.