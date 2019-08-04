4 августа 2019 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
21:08 | 03 августа
На обложке нового номера FHM Австралия — красавица Алиса Лобанова!
21:05 | 03 августа
Рэпер по имени Чипинкос установил мировой рекорд по количеству записанных песен
21:02 | 03 августа
РТС-тендер успешно прошла отбор на проведение закупок для ФГУП «Почта России»
20:59 | 03 августа
Сеть «Улыбка радуги» открывает свои магазины в Архангельской области
19:44 | 02 августа
Для инвесторов итоговый этап IPEO Tkeycoin станет самым выгодным
17:00 | 02 августа
Заплыв через Волгу переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями
16:06 | 02 августа
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате и первенстве России по триатлон-эстафете
15:11 | 02 августа
14 КФХ получат гранты в рамках регионального проекта Агростартап
14:20 | 02 августа
Досрочную страховую пенсию по старости в Саратовской области получают 3412 железнодорожников
13:39 | 02 августа
На забег GAGARIN RUNWAY началась выдача стартовых пакетов
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На обложке нового номера FHM Австралия — красавица Алиса Лобанова!

Новости
На обложке нового номера FHM Австралия — красавица Алиса Лобанова!

Российская модель, бизнес-леди Алиса Лобанова вновь заставляет говорить о себе Рунет. После успеха в нашумевших видеоклипах Филиппа Киркорова «Ибица» и «Стеснение пропало» она взрывает медийное пространство съемками для развлекательного журнала FHM (For Him Magazine) Австралия.

Тематика августовского номера журнала FHM Австралия — «Спортивный шик», Специально для российской красавицы стилист подобрал дизайнерские модели купальников, которые выгодно подчеркнули ее великолепную спортивную фигуру. В интервью для FHM Австралия Алиса Лобанова поделилась секретами того, как она поддерживает свою фигуру, а также рассказала о важности сбалансированного питания и диетах.

Напомним, что журнал FHM Австралия издается с 1985 года. С февраля его владельцем является знаменитая немецкая компания Bauer Media Group.