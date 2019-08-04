Рэпер по имени Чипинкос установил мировой рекорд по количеству записанных песен
Россия может похвастаться уникальным рэпером по имени Амин Чипинкос. Он начал музыкальный путь в 2007 году, и с тех пор записал более 1000 рэп-композиций и свыше 100 альбомов. Тем самым, музыкант установил мировой рекорд. Удостовериться в этом можно, изучив соответствующую статистику на Itunes и Spotify.
Чипинкос является уроженцем Саудовской Аравии. За годы своей музыкальной карьеры он выиграл во многих андеграундных рэп-баттлах и баттлах по битбоксу. Он создал музыкальный жанр под названием Рэпги, первую аудио-рэп книгу «Религия Рэп», первый российский Рэп-Комикс, компьютерную игру Myhood Game. Амин написал семь книг, наибольшей популярностью среди которых пользуется работа, получившая название «10 законов рэпа».
В дискографии Чипинкоса свыше 100 студийных рэп-альбомов, более 600 рэп-видеоклипов. Он написал маслом на холсте 150 картин, снялся в почти шести десятках фильмах и шоу, является успешным дизайнером, звукорежиссером и специалистом по видеомонтажу. Среди тех, с кем сотрудничал Амин, знаменитая группа Outlawz.