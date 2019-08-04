РТС-тендер успешно прошла отбор на проведение закупок для ФГУП «Почта России»
В столице РФ в минувшем месяце провели конкурсный отбор на проведение закупок для ФГУП «Почта России». В его рамках Федеральная электронная площадка РТС-тендер продемонстрировала результат, который на 85% превзошел показатели ближайшего конкурента.
Отмечается, что участниками конкурсного отбора стали все восемь площадок, которые получили аккредитацию для проведения госзакупок по 44-ФЗ. Итоговый рейтинг констатировал факт того, что РТС-тендер набрала 87,41 балла, тем самым, значительно опередив конкурирующие площадки. Весь объем закупок ФГУП «Почта России» будет равномерно распределен между площадками, которым удалось пройти отбор. Его итоги открыты для свободного доступа в протоколе заседания комиссии заказчика.
Стоит добавить, что в число крупнейших заказчиков РТС-тендер входят ОАО «РЖД», ФГУП «РТРС» и пр.