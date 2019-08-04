Сеть «Улыбка радуги» открывает свои магазины в Архангельской области

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Речь идет о крупнейшей федеральной сети магазинов товаров по уходу за собой и за домом на Северо-Западе и в ПФО. Открытие отчетных магазинов запланировано на флагманских локациях — городах Архангельск и Северодвинск. После этого в планы руководства сети входит увеличение количества магазинов в регионе. Кроме этого она готовится к реализации совместного проекта в партнерстве с архангельской региональной сетью «ШиК». Подробности проекта держатся в секрете.По словам гендиректора сети «Улыбка радуги» Алексея Баулина (https://www.r-ulybka.ru/), за счет входа компании в Архангельскую область она планирует ежемесячную выручку на уровне 1,5-3 миллионов рублей. Как добавил управленец, сеть заинтересована в расширении и выходе на новые территории. В ее ближайшие планы входит открытие 200 магазинов до конца 2020 года и активное развитие интернет-продаж.