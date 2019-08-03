Для инвесторов итоговый этап IPEO Tkeycoin станет самым выгодным

просмотров: 86

Следует отметить, что в последние месяцы интерес к TKEY активно растет, как в Российской Федерации, так и в других странах мира. По этой причине TKEY DMCC логично решила организовать IPEO. На криптовалютном рынке ожидают того, что после листинга TKEY на бирже ее уже в первые недели будет ждать рост. В частности, часть специалистов предрекает криптовалюте рост до отметки $70 уже через 12-14 дней после начала торгов. При этом многие эксперты и вовсе прогнозируют Tkeycoin бурный рост до отметки $450 - $500 уже к зиме следующего года.