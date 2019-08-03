Для инвесторов итоговый этап IPEO Tkeycoin станет самым выгодным
На третье сентября 2019 года намечен выход TKEY на международную биржу Bitforex. По сообщениям создателя криптовалюты, компании TKEY DMCC, в настоящее время стартует второй, заключительный этап IPEO (первичное предбиржевое предложение) Tkeycoin. Отмечается, что в его рамках инвесторы смогут извлечь хорошую выгоду. Они могут приобрести TKEY, получив дополнительный бонус 30% к общей сумме покупки.
Следует отметить, что в последние месяцы интерес к TKEY активно растет, как в Российской Федерации, так и в других странах мира. По этой причине TKEY DMCC логично решила организовать IPEO. На криптовалютном рынке ожидают того, что после листинга TKEY на бирже ее уже в первые недели будет ждать рост. В частности, часть специалистов предрекает криптовалюте рост до отметки $70 уже через 12-14 дней после начала торгов. При этом многие эксперты и вовсе прогнозируют Tkeycoin бурный рост до отметки $450 - $500 уже к зиме следующего года.