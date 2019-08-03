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Для инвесторов итоговый этап IPEO Tkeycoin станет самым выгодным

Новости
Для инвесторов итоговый этап IPEO Tkeycoin станет самым выгодным


На третье сентября 2019 года намечен выход TKEY на международную биржу Bitforex. По сообщениям создателя криптовалюты, компании TKEY DMCC, в настоящее время стартует второй, заключительный этап IPEO (первичное предбиржевое предложение) Tkeycoin. Отмечается, что в его рамках инвесторы смогут извлечь хорошую выгоду. Они могут приобрести TKEY, получив дополнительный бонус 30% к общей сумме покупки.

Следует отметить, что в последние месяцы интерес к TKEY активно растет, как в Российской Федерации, так и в других странах мира. По этой причине TKEY DMCC логично решила организовать IPEO. На криптовалютном рынке ожидают того, что после листинга TKEY на бирже ее уже в первые недели будет ждать рост. В частности, часть специалистов предрекает криптовалюте рост до отметки $70 уже через 12-14 дней после начала торгов. При этом многие эксперты и вовсе прогнозируют Tkeycoin бурный рост до отметки $450 - $500 уже к зиме следующего года.