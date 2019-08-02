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Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате и первенстве России по триатлон-эстафете

Новости
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате и первенстве России по триатлон-эстафете


Соревнования проходили 31 июля и 1 августа в городе Рыбинск Ярославской области на спортивной базе ЦЛС «Демино».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, всего за победу боролись команды из десяти регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тюменской, Московской, Ярославской областей.

Саратовские спортсмены завоевали 4 медали. В частности, победу одержала команда юниоров 16-19 лет в составе Федора Зайцева, Никиты Афонина
и Даниила Кондрашова. Вторые места в своей возрастной категории заняли команды юношей и девушек 15-17 лет. "Бронзу" завоевала команда юношей 13-14 лет.

3 августа в Нижнем Новгороде пройдет чемпионат России по триатлону-спринт (750 м. плавание – 20 км. велогонка – 5 км. бег). От Саратовской области примет участие Илья Кривец.