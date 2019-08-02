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14 КФХ получат гранты в рамках регионального проекта Агростартап

Новости / АПК
14 КФХ получат гранты в рамках регионального проекта Агростартап


Всего в региональное министерство сельского хозяйства было подано 52 заявки на участие.

В Саратовской области реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (Агростартап), входящий в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках состоялся конкурсный отбор участников мероприятий по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства.

Специалистами регионального минсельхоза была проведена проверка соответствия представленных документов требованиям Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий Агростартап, в результате которой 13 заявителям было отказано в участии в отборе участников мероприятий.

Под председательством заместителя председателя правительства области Алексея Стрельникова состоялось заседание комиссии по определению участников мероприятий по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, на котором были заслушаны претенденты. По результатам конкурса было принято решение предоставить гранты 14 заявителям.

- Наш проект по развитию крупного рогатого скота молочного направления продуктивности получил одобрение комиссии, отбирающей участников программы «Агростартап», - рассказывает глава крестьянского фермерского хозяйства Хвалынского района Анна Илларионова. - Опыт работы у меня большой: я родилась и всю жизнь живу и работаю в селе Поповка Хвалынского района. С детства я помогала родителям в личном подсобном хозяйстве управляться с коровами. В этом году, узнав об инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина по реализации национальных проектов, решилась развивать свое дело, создать рабочие места для жителей родного села. На средства гранта – 3 млн рублей - я планирую приобрести 50 голов нетелей молочной породы.