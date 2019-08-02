Досрочную страховую пенсию по старости в Саратовской области получают 3412 железнодорожников

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Работники железнодорожного транспорта, учитывая особый характер их труда, имеют льготы по пенсионному обеспечению. Причем новый пенсионный закон не предусматривает повышения требований по специальному стажу и возрасту для назначения досрочной страховой пенсии по старости представителям этой профессии. Право на досрочную пенсию для них сохраняется на прежних условиях.Страховая пенсия по старости досрочно может назначаться железнодорожникам строго в рамках определенного Списка профессий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.1992 №272. Это касается работников службы пути, службы движения и перевозок, локомотивного и вагонного хозяйства, службы энергетики.Мужчинам пенсия назначается по достижении 55 лет, женщинам – по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на работах, предусмотренных Списком № 272, имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет и величину индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (в 2019 году не менее 16,2).Периоды работы, начиная с 1 января 2013 года, засчитываются в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты работодателем страховых взносов по дополнительным тарифам, если по результатам специальной оценки условий труда класс условий труда на рабочих местах соответствует вредному или опасному.Некоторым работникам (кочегарам поездов, машинистам тепловозов, составителям поездов и др.) досрочная пенсия назначается независимо от того, на какой железной дороге они заняты: на магистральной железной дороге системы Министерства путей сообщения России или на железнодорожном транспорте предприятий и организаций.Вместе с тем, некоторые работники будут иметь право на пенсионные льготы, если выполняют работы на участках магистральных железных дорог с интенсивным или с особо интенсивным движением поездов (например, монтеры пути, занятые на текущем содержании, ремонте пути и искусственных сооружений на участках магистральных железных дорог с интенсивным движением поездов) или на станциях внеклассных, первого и второго классов магистральных железных дорог (например, дежурные по сортировочным горкам, занятые на станциях внеклассных и первого класса, осмотрщики вагонов, занятые на пунктах технического (технического и коммерческого) обслуживания вагонов станций внеклассных, первого и второго классов магистральных железных дорог).Как указывалось выше, правом на пенсионные льготы пользуются члены локомотивных бригад, которые в соответствии с правилами технической эксплуатации железных дорог представляют собой группу работников, назначаемых на обслуживание поездных или маневровых локомотивов, а также моторвагонных поездов. Работниками локомотивных бригад являются машинист и помощник машиниста, а на паровозе – и кочегар паровоза.В системе железнодорожного транспорта имеются экипировочные бригады, в состав которых могут входить машинисты тепловозов, паровозов, электровозов, дизель-поездов, электропоездов (секций) и других локомотивов. Этим работникам льготное пенсионное обеспечение не установлено, поскольку они не заняты непосредственно на работах по перевозке грузов и пассажиров.Для перевозки людей, грузов и инструмента, используемого для технического осмотра путей, на железной дороге используется дрезина – транспортная машина, передвигающаяся по рельсам. В отличие от машинистов мотовоза, который является локомотивом, водители дрезин правом на досрочное назначение пенсии не пользуются.