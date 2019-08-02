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На забег GAGARIN RUNWAY началась выдача стартовых пакетов

Новости
На забег GAGARIN RUNWAY началась выдача стартовых пакетов

Вчера началась выдача стартовых пакетов участникам, зарегистрировавшимся на уникальный забег по взлетно-посадочной полосе нового саратовского аэропорта «Гагарин».

Забег, в котором примут участие две тысячи спортсменов из 36 регионов, организован в преддверии открытия аэропорта, которое состоится 20 августа.

Выдача стартовых пакетов участникам забега организована на саратовском стадионе «Локомотив» (г. Саратов, ул. Аткарская, 29, вход через центральные ворота). Сегодня получить набор бегуны могут до 21.00, завтра предварительная выдача пакетов будет осуществляться с 9.00 до 21.00.

В стартовый пакет участника забега GAGARIN RUNWAY входит футболка с фирменным логотипом забега, индивидуальный номер с чипом электронного хронометража и буклет с информацией о мероприятии. Для получения набора бегунам необходимо предъявить паспорт, а зарегистрировавшимся на дистанцию 10 км дополнительно оригинал медицинской справки о допуске к занятию бегом.

Забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» состоится в субботу, 3 августа. Массовый старт назначен на 10.07. Предусмотрены дистанции 1,5 км, 3 км и 10 км. Все бегуны на финише получат памятные медали с символикой забега. Для участников и зрителей в день мероприятия будут организованы бесплатные трансферы из Саратова, спортивно-развлекательная программа и точки питания.