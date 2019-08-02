Анна Стародымова показывает высокие результаты на чемпионате России по пожарно-спасательному спорту
Второй день в Санкт-Петербурге не смолкают спортивные страсти – продолжаются XXVIII чемпионат МЧС России и первенство России на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту.
Вчера развернулась упорная борьба среди мужчин в преодолении стометровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа у женщин.
В подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни среди женщин второй стала Анна Стародымова – представительница Саратовской области. Ее результат – 7.17 секунд.
Напомним, в сентябре в Саратове состоится чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. По результатам чемпионата России будет сформирована сборная страны для участия в соревнованиях мирового уровня.