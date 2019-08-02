2 августа 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:06 | 02 августа
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате и первенстве России по триатлон-эстафете
15:11 | 02 августа
14 КФХ получат гранты в рамках регионального проекта Агростартап
14:20 | 02 августа
Досрочную страховую пенсию по старости в Саратовской области получают 3412 железнодорожников
13:39 | 02 августа
На забег GAGARIN RUNWAY началась выдача стартовых пакетов
12:55 | 02 августа
Анна Стародымова показывает высокие результаты на чемпионате России по пожарно-спасательному спорту
12:05 | 02 августа
В Радищевском музее начинает работу выставка гравюр "В ореоле легенд"
11:18 | 02 августа
В пятнадцати школах Саратовской области обновлены спортзалы
10:30 | 02 августа
Обстоятельства гибели работников МУП «Петровское ЖКХ», выполнявших работы в канализационном колодце, выяснены
09:49 | 02 августа
В Романовском районе отреконструировали элеватор
09:00 | 02 августа
Началась Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания
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Анна Стародымова показывает высокие результаты на чемпионате России по пожарно-спасательному спорту

Новости


Второй день в Санкт-Петербурге не смолкают спортивные страсти – продолжаются XXVIII чемпионат МЧС России и первенство России на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту.

Вчера развернулась упорная борьба среди мужчин в преодолении стометровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа у женщин.

В подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни среди женщин второй стала Анна Стародымова – представительница Саратовской области. Ее результат – 7.17 секунд.

Напомним, в сентябре в Саратове состоится чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. По результатам чемпионата России будет сформирована сборная страны для участия в соревнованиях мирового уровня.