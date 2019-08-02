В Радищевском музее начинает работу выставка гравюр "В ореоле легенд"
Сегодня в 17:00 в Радищевском музее по адресу: Радищева, 39, состоится открытие выставки гравюр «В ореоле легенд».
Выставка посвящена вымышленным историям и реальным событиям и персонажам, окружённым легендам, относящимся в основном, к времени античности. Многие реальные (исторические) события древности мифологизированы, они знакомы нам с детства и многих эти сюжеты не перестают интересовать и на протяжении всей жизни.
В экспозиции разместились 25 гравюр разного формата, выполненных в технике резца, офорта, акватинты западноевропейскими гравёрами XVI-XVIII века, в том числе выдающимися итальянскими мастерами Антонио Темпестой (1555-1630) и Сальватором Розой (1615-1673).
Многие листы были специально отреставрированы для выставки, большинство работ экспонируется впервые.
Выставку сопровождает электронный киоск с развернутым содержаний многих сюжетов, представленных в графическом зале.