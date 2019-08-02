Обстоятельства гибели работников МУП «Петровское ЖКХ», выполнявших работы в канализационном колодце, выяснены

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В ходе расследования было установлено, что 4 июля МУП «Петровское ЖКХ» было запланировано проведение работ по варке трубы в канализационно-насосной станции № 2 г. Петровска. Для их выполнения один из слесарей спустился в канализационный колодец. В ходе выполнения работ ему стало плохо. Двое коллег попытались оказать ему помощь: мужчины поочередно спустились в колодец, но, получив отравление газом, упали в камеру канализационно-насосной станции. Прибывшие на место спасатели извлекли тела троих мужчин без признаков жизни и один пострадавший был госпитализирован бригадой врачей скорой помощи в ГУЗ «Петровская РБ».Согласно заключению медиков смерть работников наступила в результате отравления сероводородом и аммиаком. В организме одного из погибших слесарей был обнаружен этиловый спирт.По выводам комиссии причинами несчастного случая стали:- необеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (в том числе газоанализаторы, шланговые противогазы и т.д.) при производстве работ;- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске сотрудников без обучения и проверки знаний по охране труда, а так же не проведении целевого инструктажа перед началом проведения работ повышенной опасности;- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: в невыдаче наряда - допуска на газоопасные работы в связи с проведением ремонтных работ в канализационно-насосной станции, а так же в отсутствии ненадлежащего контроля за производством работ, правильностью приемов их выполнения при проведение ремонтных работ в канализационно-насосной станции и соблюдением техники безопасности.Комиссия пришла к заключению, что ответственными за произошедшее являются: директор, заместитель директора, а так же мастер канализационно-насосной станции № 2 МУП «Петровское ЖКХ».В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении юридического лица административного производства.Материалы расследования переданы в органы следствия для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности.