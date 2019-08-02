Обстоятельства гибели работников МУП «Петровское ЖКХ», выполнявших работы в канализационном колодце, выяснены
Комиссия под председательством Гострудинспекции завершила расследование группового несчастного случая с работниками МУП «Петровское ЖКХ», - сообщает пресс-служба региональной ГИТ.
В ходе расследования было установлено, что 4 июля МУП «Петровское ЖКХ» было запланировано проведение работ по варке трубы в канализационно-насосной станции № 2 г. Петровска. Для их выполнения один из слесарей спустился в канализационный колодец. В ходе выполнения работ ему стало плохо. Двое коллег попытались оказать ему помощь: мужчины поочередно спустились в колодец, но, получив отравление газом, упали в камеру канализационно-насосной станции. Прибывшие на место спасатели извлекли тела троих мужчин без признаков жизни и один пострадавший был госпитализирован бригадой врачей скорой помощи в ГУЗ «Петровская РБ».
Согласно заключению медиков смерть работников наступила в результате отравления сероводородом и аммиаком. В организме одного из погибших слесарей был обнаружен этиловый спирт.
По выводам комиссии причинами несчастного случая стали:
- необеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (в том числе газоанализаторы, шланговые противогазы и т.д.) при производстве работ;
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске сотрудников без обучения и проверки знаний по охране труда, а так же не проведении целевого инструктажа перед началом проведения работ повышенной опасности;
- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: в невыдаче наряда - допуска на газоопасные работы в связи с проведением ремонтных работ в канализационно-насосной станции, а так же в отсутствии ненадлежащего контроля за производством работ, правильностью приемов их выполнения при проведение ремонтных работ в канализационно-насосной станции и соблюдением техники безопасности.
Комиссия пришла к заключению, что ответственными за произошедшее являются: директор, заместитель директора, а так же мастер канализационно-насосной станции № 2 МУП «Петровское ЖКХ».
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении юридического лица административного производства.
Материалы расследования переданы в органы следствия для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности.