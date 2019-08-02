В Романовском районе отреконструировали элеватор
31 июля 2019 года в районном поселке Романовка прошло открытие после реконструкции элеватора ООО «ГОЛД АГРО» группы компаний «Юфенал».
В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства области Алексей Стрельников, глава Романовского муниципального района Алексей Щербаков, заместитель министра сельского хозяйства области Светлана Ундрова, директор ООО «Юфенал Трейд» Андрей Теренин, представители Восточной железной дороги по территориальному управлению – филиала АО «РЖД», руководители сельскохозяйственных предприятий Романовского, Балашовского, Турковского, Самойловского, Марксовского, Калининского районов области.
Организаторы мероприятия и гости осмотрели производственные мощности элеватора, лаборатории, зерновозы на железнодорожных путях, объем проведенных восстановительных работ, железнодорожной инфраструктуры, мощностей хранения.
На торжественной церемонии была перерезана символическая красная ленточка, объект открыт для эксплуатации. Участники мероприятия пожелали успехов обществу с ограниченной ответственностью «Юфенал Трейд», а обновленному элеватору работать на полной загрузке.
На предприятие от сельхозтоваропроизводителей поступают первые партии зерна нового урожая, уже принято порядка 1000 тонн.