Началась Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания

просмотров: 82

Дата акции выбрана неслучайно, именно в этот день в 1990 году Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ была принята Инночетийская декларация, направленная на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания, которую подписали 32 страны и 10 агентств ЮНИСЕФ. Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира. Главная цель акции - информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания была задумана как один из стратегических методов популяризации и поддержки естественного вскармливания детей, для оживления и возобновления в условиях современности, утерянной традиции кормить детей грудью.Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а после - продолжать его вместе с надлежащим прикормом.