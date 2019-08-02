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Началась Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания
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Началась Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания

Новости
Началась Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания

Ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится «Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания».

Дата акции выбрана неслучайно, именно в этот день в 1990 году Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ была принята Инночетийская декларация, направленная на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания, которую подписали 32 страны и 10 агентств ЮНИСЕФ. Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира. Главная цель акции - информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания была задумана как один из стратегических методов популяризации и поддержки естественного вскармливания детей, для оживления и возобновления в условиях современности, утерянной традиции кормить детей грудью.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а после - продолжать его вместе с надлежащим прикормом.