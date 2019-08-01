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Китайский город Хэфэй - партнер Саратова - объявил конкурс для саратовцев на стипендию для обучения в вузах Китая

Новости
Китайский город Хэфэй - партнер Саратова - объявил конкурс для саратовцев на стипендию для обучения в вузах Китая

В 2018 году делегация города Саратова в рамках проекта «Волга-Янцзы» заключила соглашение о дружбе и сотрудничестве с одним из самых больших городов Китая – городом Хэфэй.

В соответствии с реализацией соглашения китайские партнеры предлагают стипендию для саратовцев на обучение в высших учебных заведениях города Хэфэй. Стипендия предполагает финансирование от 20 000 юаней (184 200 руб. согласно текущему курсу валют) на полугодовое обучение – до 40 000 юаней (368 400 руб.) на годовое обучение. Для различных типов стипендии разные требования к знанию китайского языка.

Данная программа предусматривает возможность обучения для студентов, школьников и стажеров.

За подробной информацией обращаться в комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» тел. 27-74-27, - сообщает пресс-служба Саратовской администрации.