1 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:14 | 01 августа
Через 78 лет после окончания Великой Отечественной войны семья узнала о пропавшем без вести герое-родственнике
16:17 | 01 августа
Китайский город Хэфэй - партнер Саратова - объявил конкурс для саратовцев на стипендию для обучения в вузах Китая
15:22 | 01 августа
Саратовские гребцы стали обладателями серебряных медалей на Всероссийских соревнованиях
14:36 | 01 августа
Новая экскурсия в Историческом парке: "Репрессии. ХХ век"
13:50 | 01 августа
В Саратове пройдет семинар «Финансовые инструменты экспорта»
13:09 | 01 августа
В Саратове основные дорожные работы завершены на 65 объектах
12:18 | 01 августа
Обучающий семинар для тренеров пройдет в Саратове
11:25 | 01 августа
Более 60 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрано с начала года в Саратовской области
10:37 | 01 августа
В областной думе презентовали обновленный состав гандбольного клуба «СГАУ-Саратов»
09:56 | 01 августа
1 августа в Саратове начинаются "Киноканикулы"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Новая экскурсия в Историческом парке: "Репрессии. ХХ век"

Новости
Новая экскурсия в Историческом парке: "Репрессии. ХХ век"

Еще одной важной теме истории России XX века посвящена новая тематическая экскурсия, разработанная командой саратовского Исторического парка «Моя история».

82 года назад в нашей стране начались самые массовые политические репрессии. Отправной точкой данных событий стал секретный приказ НКВД №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года.

По чьим судьбам прошел Большой Террор? Какие документальные факты и воспоминания очевидцев остались в истории? Об этом и многом другом вы узнаете в ходе тематической экскурсии «Репрессии. XX век».

Старт экскурсии — 30 июля 2019г. По вопросам записи на экскурсии, квесты и мероприятия обращайтесь по телефону (8452) 69-50-34.