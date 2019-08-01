Новая экскурсия в Историческом парке: "Репрессии. ХХ век"
Еще одной важной теме истории России XX века посвящена новая тематическая экскурсия, разработанная командой саратовского Исторического парка «Моя история».
82 года назад в нашей стране начались самые массовые политические репрессии. Отправной точкой данных событий стал секретный приказ НКВД №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года.
По чьим судьбам прошел Большой Террор? Какие документальные факты и воспоминания очевидцев остались в истории? Об этом и многом другом вы узнаете в ходе тематической экскурсии «Репрессии. XX век».
Старт экскурсии — 30 июля 2019г. По вопросам записи на экскурсии, квесты и мероприятия обращайтесь по телефону (8452) 69-50-34.