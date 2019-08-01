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В Саратове пройдет семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Новости


19-20 августа 2019 года АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» организовывает семинар по теме «Финансовые инструменты экспорта» в рамках реализации Образовательной программы Российского экспортного центра (РЭЦ).

Участникам семинара будет показан порядок расчёта стоимости экспортного контракта и представлены инструменты финансирования внешнеторговой сделки. Помимо этого, будут проанализированы потенциальные финансовые риски, связанные с кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов платежей и работой зарубежных банков, а также сформулированы этапы ведения переговоров с институтом государственной финансовой поддержки экспорта при запросе финансирования.

Семинар будет проходить в очном формате, включающем практические занятия с решением реальных бизнес-кейсов. Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Участие бесплатное. Для прохождения обучения необходимо заполнить заявку, выбрав регион и дату проведения семинара в разделе "Календарь обучения" https://exportedu.ru/events до 17 августа 2019 г.

Семинар будет проходить c 10.00 до 18.00 в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Г. В. Плеханова (410003, г. Саратов, ул. Радищева, 89). После успешного прохождения семинара участник получит Сертификат слушателя Школы экспорта РЭЦ.