В Саратове основные дорожные работы завершены на 65 объектах
В Саратове продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На сегодняшний день основные дорожные работы завершены на 65 участках улиц. В разной стадии ремонта находится еще 14 дорог. С полным списком можно ознакомиться в разделе на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».
Сегодня днем запланирована подготовка ул. Космодемьянской и ул. Зарубина. Работы будут продолжены в ночное время.