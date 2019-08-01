Более 60 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрано с начала года в Саратовской области
В хозяйствах всех категорий овощи открытого грунта убраны на площади 2,5 тысячи га, при средней урожайности 154,7 ц/га собрано 38,3 тысячи тонн овощной продукции.
Тепличными предприятиями Саратовской области с начала 2019 года произведено более 21,9 тысяч тонн овощной продукции. Из них 17,2 тыс. тонн огурца, 4,4 тыс. тонн томатов, 171 тонна прочей овощной продукции.
Ведется уборка раннего картофеля. Убрано 444 га, при средней урожайности 158,2 ц/га накопано 7,0 тыс. тонн.
Овощная продукция и картофель направляются в торговые точки г. Саратова и области, реализуются на сельскохозяйственных ярмарках.