1 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:09 | 01 августа
В Саратове основные дорожные работы завершены на 65 объектах
12:18 | 01 августа
Обучающий семинар для тренеров пройдет в Саратове
11:25 | 01 августа
Более 60 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрано с начала года в Саратовской области
10:37 | 01 августа
В областной думе презентовали обновленный состав гандбольного клуба «СГАУ-Саратов»
09:56 | 01 августа
1 августа в Саратове начинаются "Киноканикулы"
09:10 | 01 августа
Законодатели ужесточили ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах России
17:00 | 31 июля
В Москве впервые пройдет фотовыставка «Снимай науку!»
16:32 | 31 июля
По итогам первого полугодия Саратовская область занимает первое место в ПФО по количеству прибывших соотечественников
15:51 | 31 июля
День ВДВ Саратов отметит показательными прыжками парашютистов
15:08 | 31 июля
Школьники из Саратова стали участниками туристского слёта Союзного государства
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Более 60 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрано с начала года в Саратовской области

Новости
Более 60 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрано с начала года в Саратовской области

В хозяйствах всех категорий овощи открытого грунта убраны на площади 2,5 тысячи га, при средней урожайности 154,7 ц/га собрано 38,3 тысячи тонн овощной продукции.

Тепличными предприятиями Саратовской области с начала 2019 года произведено более 21,9 тысяч тонн овощной продукции. Из них 17,2 тыс. тонн огурца, 4,4 тыс. тонн томатов, 171 тонна прочей овощной продукции.

Ведется уборка раннего картофеля. Убрано 444 га, при средней урожайности 158,2 ц/га накопано 7,0 тыс. тонн.

Овощная продукция и картофель направляются в торговые точки г. Саратова и области, реализуются на сельскохозяйственных ярмарках.