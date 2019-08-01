1 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:09 | 01 августа
В Саратове основные дорожные работы завершены на 65 объектах
12:18 | 01 августа
Обучающий семинар для тренеров пройдет в Саратове
11:25 | 01 августа
Более 60 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрано с начала года в Саратовской области
10:37 | 01 августа
В областной думе презентовали обновленный состав гандбольного клуба «СГАУ-Саратов»
09:56 | 01 августа
1 августа в Саратове начинаются "Киноканикулы"
09:10 | 01 августа
Законодатели ужесточили ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах России
17:00 | 31 июля
В Москве впервые пройдет фотовыставка «Снимай науку!»
16:32 | 31 июля
По итогам первого полугодия Саратовская область занимает первое место в ПФО по количеству прибывших соотечественников
15:51 | 31 июля
День ВДВ Саратов отметит показательными прыжками парашютистов
15:08 | 31 июля
Школьники из Саратова стали участниками туристского слёта Союзного государства
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

1 августа в Саратове начинаются "Киноканикулы"

Новости
1 августа в Саратове начинаются "Киноканикулы"

1 августа в областном киновидеоцентре стартуют «Киноканикулы «На Рижской».

Показы художественных и анимационных фильмов для детей и их родителей будут проходить каждый день (кроме выходных).

Начало киносеансов в 15.00.

Расписание на ближайшую неделю:

1 августа, четверг - м/ф «Пушистый шпион» (6+)

2 августа, пятница - м/ф «Ковер-самолет» (6+)

5 августа, понедельник - х/ф «Тим Талер, или Проданный смех» (12+)

6 августа, вторник - м/ф «Большое путешествие» (6+)

7 августа, среда - х/ф «Миа и белый лев» (6+)

8 августа, четверг - м/ф «Большой кошачий побег» (6+)

9 августа, пятница - х/ф «Солдатик» (6+)

Дополнительная информация о кинолентах - в разделе «Киноафиша».

Стоимость билета - 70 руб./чел. (для групп от 10 чел. стоимость билета – 50 руб./чел.)

Приглашаем детей и их родителей!

Адрес кинозала «На Рижской»: ул. Рижская, д. 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.