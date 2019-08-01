1 августа в Саратове начинаются "Киноканикулы"
1 августа в областном киновидеоцентре стартуют «Киноканикулы «На Рижской».
Показы художественных и анимационных фильмов для детей и их родителей будут проходить каждый день (кроме выходных).
Начало киносеансов в 15.00.
Расписание на ближайшую неделю:
1 августа, четверг - м/ф «Пушистый шпион» (6+)
2 августа, пятница - м/ф «Ковер-самолет» (6+)
5 августа, понедельник - х/ф «Тим Талер, или Проданный смех» (12+)
6 августа, вторник - м/ф «Большое путешествие» (6+)
7 августа, среда - х/ф «Миа и белый лев» (6+)
8 августа, четверг - м/ф «Большой кошачий побег» (6+)
9 августа, пятница - х/ф «Солдатик» (6+)
Дополнительная информация о кинолентах - в разделе «Киноафиша».
Стоимость билета - 70 руб./чел. (для групп от 10 чел. стоимость билета – 50 руб./чел.)
Приглашаем детей и их родителей!
Адрес кинозала «На Рижской»: ул. Рижская, д. 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).
Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.