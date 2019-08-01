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Законодатели ужесточили ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах России

Новости
Законодатели ужесточили ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах России

26 июля 2019 года вступила в силу новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законодатели ужесточили ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах РФ.

Так, новая редакция статьи 11.7 КоАП РФ предусматривает значительное увеличение штрафов.

За превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей (ранее от 300 до 500 рублей) или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

Новая редакция статьи 11.8 КоАП РФ предусматривает, что за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей. Ранее такой штраф составлял от 500 до 1 000 рублей.

За управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передачу управления судном лицу, не имеющему права управления, теперь оштрафуют на 10 000–15 000 рублей (до сих пор штраф составлял от 1 000 до 2 000 рублей).

За управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в размере от 15 000 до 20 000 рублей (до сих пор штраф составлял от 2000 до 3000 рублей).