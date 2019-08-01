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В Москве впервые пройдет фотовыставка «Снимай науку!»

Новости


7 августа в парке искусств «Музеон» откроется фотовыставка «Снимай науку!».

Экспозицию составят 42 работы финалистов и победителей фотоконкурса «Снимай науку!». Первыми уникальные кадры участников конкурса смогут увидеть москвичи, осенью фотовыставка пройдет еще в семи городах России.

Ежегодно телеканал «Наука» проводит конкурс научных видеороликов и фотографий «Снимай науку!» среди видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научных знаний. В этом году в фотоконкурсе приняли участие более 400 авторов, приславшие 2182 работы. Все фотографии участников загружены под свободной лицензией и уже иллюстрируют множество статей «Википедии», посвященных науке.

«Данная выставка собрала лучшие фотографии, которые помогают увидеть науку с другой стороны, демонстрируют ее красоту и величие. Надеемся, что посетители экспозиции не останутся равнодушными, откроют для себя что-то новое и, может быть, захотят попробовать свои силы в науке», — рассказала Мария Семёнова, главный редактор телеканала «Наука».

В работах, представленных на выставке, можно увидеть, как самих ученых за работой, так и недоступные невооруженному глазу научные и природные феномены: флуоресценцию коралла, возникшую под воздействием ультрафиолетового света, причудливые формы растворов кристаллов, лапку пчелы с пыльцой, узоры на крыльях насекомых и другие изображения. Удивительные кадры демонстрируют красоту научного мира и доказывают, что снимать науку может каждый.

Среди организаторов выставки – телеканал «Наука», НП «Викимедиа РУ», «Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+». Генеральный партнер ПАО «Тольяттиазот», одно из ведущих химических предприятий, крупнейший производитель аммиака в России.