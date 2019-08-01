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День ВДВ Саратов отметит показательными прыжками парашютистов

Новости
День ВДВ Саратов отметит показательными прыжками парашютистов

2 августа Саратов традиционно празднует День ВДВ.

В этом году 2 августа в 10:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе на Музейной площади Саратова начнется служба в честь Ильи Пророка, небесного покровителя крылатой гвардии. Участники торжественных мероприятий пройдут праздничной колонной вдоль саратовской Набережной. У Ротонды состоится торжественное мероприятие. В честь празднования 89-й годовщины войск ВДВ будут совершены прыжки с парашютом на акваторию Волги и в район Набережной.

В День ВДВ в сош №43 совместно с общественниками будут возложены цветы к бюсту Героя Советского Союза Василия Маргелова. Этой саратовской школе в мае текущего года было присвоено почетное имя основателя современных десантных войск. Корзина с цветами будет возложена к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы на Соколовой горе.

В 18:00 саратовцев и гостей города приглашают на праздничный концерт на Набережную Космонавтов в районе Ротонды.